3 октября законы единогласно приняты депутатами Госдумы на пленарном заседании.

Также глава государства подписал соответствующие законы о ратификации.

Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Подробности на официальном сайте Госдумы.

Отметим, что денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.