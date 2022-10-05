Ростовский областной суд приговорил к трем годам лишения свободы главного технолога комбината «Каменский» Александра Злобина, который на момент трагедии в 2021 году исполнял обязанности главного инженера. Суд признал мужчину виновным в нарушении требований промышленной безопасности.

По словам источника 161.RU на комбинате, вплоть до итогового заседания суда Злобин продолжал работать на «Каменском». Суд установил, что руководитель «проявил преступную небрежность» и дал разрешение на проведение работ, стоивших жизней семи сотрудников. Ущерб от взрыва самому комбинату оценили в 2 млн рублей. На суде Злобин полностью признал вину.

Напомним, взрыв в цеху прогремел около 20.00. В результате происшествия пострадали семь человек. Все получили ожоги от 80 до 100% тела, были доставлены в ЦГБ Каменска, но ни одному выжить не удалось. 4 августа в Каменске был объявлен днем траура.

По факту гибели людей СК России возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Позже Минпромторг заявил: причиной стали грубые нарушения требований промышленной безопасности. Подчеркивалось, что ошибку совершили руководство цеха № 101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки, а также должностные лица, ответственные за организацию производственного контроля на предприятии.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) после расследования привлекла к административной ответственности семь должностных лиц, а также юридическое лицо.

По информации Минпромторга, семьям погибших работников в соответствии с условиями отраслевого соглашения и коллективного договора выплачены денежные компенсации в общей сумме 93 млн рублей. Также по 1 млн рублей на каждого умершего семьи получили из областного бюджета.

В январе 2022 года генеральный директор ФКП «Комбинат» Каменский» Сергей Поваров покинул свой пост. Формулировка была такая: «на заслуженный отдых».

Трагически погибшие каменчане: