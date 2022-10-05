После прохождения холодного фронта и нескольких дождливых дней в Ростовскую область вернется солнечная сухая погода.

По прогнозам синоптиков, с 5 по 9 октября погода в Каменске будет преимущественно без осадков, солнечная с переменчивой облачностью. Температура в дневные часы составит +16…+17 °C, в ночные +5…+11. Ветер 2-4 м\с с порывами до 8-12 м/с. На выходные, 8 и 9 октября, синоптики обещают теплую до +18…+20 °C и солнечную погоду. Ниже отметки в +15 °C днем столбики термометров не опустятся практически до 15 октября. Однако по данным некоторых метеопорталов, уже к концу месяца может сильно похолодать.

