Красносулинский и Новочеркасский межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы (МЭОК) планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Об этом представители Министерства ЖКХ Ростовской области говорили 4 октября на очередном заседании общественного совета при областном Минприроды.

Интересно, что перенос сроков строительства Красносулинского МЭОК, в который входят Донецк, Каменск и Каменский район, произошел уже третий раз с начала действия мусорной реформы. В 2019 году, когда мусорная реформа только началась, представители областного МинЖКХ и регионального оператора «Экострой-Дон» говорили о том, что МЭОК будет сдан в 2020 году, затем сроки сдвинули на 2022 год.

Кстати, не так давно генеральный директор ООО «Экострой-Дон» Зухра Минина посетила Каменск-Шахтинский, чтобы ответить на вопросы руководства города и депутатов каменской думы. Общение проходило на повышенных тонах. Подробнее читайте в свежем номере «ПИКа».