Для этого планируется наладить оперативную связь между МВД и банками.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о противодействии хищениям с банковских карт граждан. Это направлено на пресечение попыток аферистов очищать счета граждан.

Только с начала 2022 года с использованием пластиковых карт на территории РФ было совершено более 72 тыс. преступлений. Люди ежедневно получают звонки от мошенников, которые представляются работниками банков, силовых органов.

Данным законопроектом предлагается наладить механизм взаимодействия Банка России и МВД. Правоохранители, в свою очередь, будут передавать ЦБ данные о действиях, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента. А Банк России будет передавать МВД сведения из базы данных о попытках совершения противоправных операций. Это позволит незамедлительно приступать к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Стоит отметить, что в настоящее время банки иногда только через 30 дней отвечают на запросы МВД по хищениям.

Таким образом у правоохранительных органов появится возможность блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела, что значительно усложнит мошенникам поиск каналов для вывода похищенных средств с банковских карт и счетов.