Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 октября 2022 года.

День учителя. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 г., ныне отмечается в соответствии с указом президента РФ от 3 октября 1994 г. Первоначально установлен на первое воскресенье октября, с 1994 г. празднуется 5 октября.

День работников уголовного розыска России. Ведомственный праздник МВД РФ. 5 октября 1918 г. Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил положение «Об организации отделов уголовного розыска» для охраны революционного порядка «путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».

Знаменательные даты и события

• 390 лет назад (1632) в ходе освоения Сибири отряд енисейского казака Петра Бекетова заложил острог на реке Лене (25 сентября по ст. ст.). С 1643 г.– город Якутск. Столица Якутской области (1851–1920), Якутской АССР (1922– 1992), Республики Саха (Якутия; 1992–н.в.).

• 260 лет назад (1762) в Вене (Австрия), на сцене «Бургтеатра», состоялась премьера оперы Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика».

• 240 лет назад (1782) в Санкт-Петербурге состоялась первая постановка пьесы Дениса Фонвизина «Недоросль» (24 сентября по ст. ст.).

• 80 лет назад (1942) в Улан-Баторе открыт Монгольский государственный университет – первое высшее учебное заве — дение Монголии.

• 70 лет назад (5–14 октября 1952 г.) состоялся XIX съезд советской коммунистической партии, в ходе которого ее название – «Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)» – было заменено на «Коммунистическая партия Советского Союза». Политбюро ЦК ВКП (б) упразднено, вместо него образован Президиум ЦК КПСС. Съезд утвердил дирек — тивы пятого пятилетнего плана развития страны (на 1951– 1955 гг.).

• 65 лет назад (1957) подписан указ Совета министров СССР о создании в Москве Государственного музея А.С. Пушкина.

• 60 лет назад (1962) в Петропавловске-Камчатском открыт Институт вулканологии Сибирского отделения АН СССР. Ныне Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

• 60 лет назад (1962) в Париже (Франция) представителями Бельгии, Франции, Германии, Голландии и Швеции подписана конвенция о создании Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии («Европейская южная обсерватория»). Обеспечивает европейским астрономам доступ к исследованию небесных объектов, наблюдаемых из Южного полушария. В рамках работы организации созданы одни из крупнейших в мире телескопов: New Technology Telescope в обсерватории «Ла-Силья» и Very Large Telescope в Паранальской обсерватории (обе – в Чили). • 60 лет назад (1962) в Лондоне (Великобритания) состоялась премьера первого фильма о Джеймсе Бонде – «Доктор Ноу». Главную роль исполнил Шон Коннери.

• 60 лет назад (1962) в Великобритании состоялся релиз первого сингла группы The Beatles – песни Love Me Do. Автор композиции – Пол Маккартни.

• 30 лет назад (1992) в ходе всенародного голосования Леннарт Мери избран президентом Эстонской Республики. Занял эту должность первым после провозглашения независимости страны от СССР (ушел в отставку в 2001 г.).

• Год назад (2021) компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11.

• Год назад (2021) с космодрома Байконур (Казахстан) запущен космический корабль «Союз МС -19» с первым в мире «киноэкипажем»: на борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. В тот же день корабль пристыковался к МКС, члены экипажа провели на орбите 12 суток. В течение этого времени прошли съемки первого художественного фильма в космосе – драмы под рабочим названием «Вызов» о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. 17 октября 2021 г. «киноэкипаж» благополучно вернулся на Землю.

Персоны

• 101 год назад родился Николай Дупак (1921), российский актер и общественный деятель, заслуженный артист РСФСР (1980). Актер и режиссер Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (1944–1963), директор Театра драмы и комедии на Таганке (1963–1977, 1978–1990). Снимался в фильмах «Сорок первый», «Служили два товарища», «Бумбараш», сериалах «Капитан Немо», «Вечный зов» и др.

• 75 лет назад родился Брайан Джонсон (1947), австралийский музыкант. Вокалист группы AC/DC (1980–2016, 2020–н.в.).

• 70 лет назад родился Владимир Невзоров (1952), советский дзюдоист и самбист, заслуженный мастер спорта (1975). Олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1975), чемпион Европы (1975, 1977), чемпион СССР (1976, 1979) по дзюдо. Чемпион Европы (1972), чемпион СССР (1971, 1972) по самбо.

• 70 лет назад родился Эмомали Рахмон (1952), таджикский политический и государственный деятель. Председатель Верховного Совета (1992–1994), президент (1994– н.в.) Таджикистана.

• 285 лет назад родился Алексей Орлов -Чесменский (1737– 1808), русский политический и военный деятель, генерал-аншеф. Участник дворцового переворота 1762 г. В ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. командовал эскадрой русского флота в Средиземное море. За победы у Наварина и Чесмы (1770) получил право присоединить к своей фамилии именование «Чесменский».

• 120 лет назад родился Реймонд Альберт Крок (1902–1984), американский предприниматель. Приобрел у основателей сети придорожных ресторанов McDonald’s права на откры — тие одноименных заведений и начал торговать ими по си — стеме франчайзинга (1955). Впоследствии выкупил у них всю сеть заведений (1961) и развил в одну из крупнейших в мире компаний быстрого питания.

• 75 лет назад родился Сергей Михалев (1947–2015), российский хоккейный тренер, заслуженный тренер РСФСР (1987). Возглавлял клубы «Салават Юлаев» (1987–1990, 2005–2009, 2011), «Северсталь» (1999–2005), юниорскую (2000) и молодежную (2006) сборные России. Под его руководством «Салават Юлаев» впервые стал чемпионом России по хоккею (2008).

• 245 лет назад умер Иоганн Андреас фон Зегнер (1704– 1777), немецкий физик и математик. Разработал теорию капиллярности. Доказал правило Декарта о числе положительных и отрицательных корней алгебраического уравнения.

• 15 лет назад умер Владимир Кудрявцев (1923–2007), российский юрист, академик АН СССР. Автор трудов по теории права, криминологии, уголовному праву. Участвовал в разработке Конституции СССР 1977 г., действующей Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса РФ и др. Директор Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности (1969–1973), Института государства и права АН СССР (ныне РАН; 1973– 1989), вице-президент РАН (1988–2001). Лауреат Государственной премии СССР (1984).

• 15 лет назад умер Владимир Кузин (1930–2007), российский лыжник, заслуженный мастер спорта (1954), заслуженный тренер СССР (1970). Олимпийский чемпион (1956), чемпион мира (1954 – дважды), чемпион СССР (1953, 1958). Первый советский лыжник, победивший в чемпионате мира и завоевавший золото на Олимпийских играх. • 10 лет назад умер Эдвард Мирзоян (1921–2012), армянский композитор, народный артист СССР (1981). Автор кантат «Армения», «Советская Армения», симфонической поэмы «Героям Отечественной войны», сонат, симфоний и др.