Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому региональные чиновники в пятидневный срок обязаны сообщать о случаях склонения их к взяткам и коррупционным правонарушениям.

Согласно документу, предлагается обязать чиновников уведомлять прокуратуру или иные государственные органы в срок не позднее пяти дней с момента попытки дачи взятки. Если власти не будут это выполнять, то придется понести ответственность, «предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ».

Под действие законопроекта подпадают лица, замещающие госдолжности в субъектах РФ. К примеру, вице-губернаторы, главы и рядовые члены правительств регионов, председатели Заксобраний, региональных избиркомов и члены комиссий, мировые судьи, омбудсмены, главы контрольно-счетных палат, аудиторы и т. д.