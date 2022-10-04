анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 39-го выпуска «ПИКа» от 5 октября 2022 года.
Читайте в номере:
- С первым слоем! На этапе укладки первого слоя асфальта коммунальщики начали запечатывать свои люки, а компания «Каменскавтодор» обещает, что ликвидирует вечные лужи в переулках Коммунистическом и Крупской. Этого много лет ждут и автомобилисты, и пешеходы. »2-3
- Выбрасываете много, а платите мало. Руководители регоператора по вывозу отходов «Экострой-Дон» высказали свои претензии Каменску: мол, вы платите мало, а выбрасываете много, и мусор у вас неправильный. /10-11
- Собираем всем миром посылки для защитников. Волонтеры и простые люди начали действовать сами, а властям разрешил тратиться на экипировку мобилизованных своим указом премьер Мишустин. /3
- Подвалы очистить от хлама. Рекомендовано домам и предприятиям. »2-3
- Трудные ученики нужны учителю. 50 лет проработала в каменском образовании преподаватель русского языка и литературы Любовь Дмитриевна Фетисова. Накануне Дня учителя известный педагог побывала в гостях у «ПИКа», рассказала о самом главном и тяжелом в своей профессии, поделилась советами родителям и начинающим педагогам, а также своим учительским кредо. »14