4 октября Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о проведении в нескольких регионах страны эксперимента по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.

Эксперимент будет проводиться с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородских областях. Участники эксперимента смогут продавать онлайн рецептурные лекарственные препараты, но только те, что включены в утвержденный Минздравом перечень разрешенных к реализации. Исключением станут льготные препараты, которые отпускаются бесплатно или со скидкой, лекарства содержащие наркотические средства, психотропные вещества, препараты с объемной долей этилового спирта более 25% и т. д.