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В планах правительства области на следующей неделе посетить Каменск
Визит группы губернаторского контроля запланирован на 7 октября. Об этом сообщает региональная пресс-служба.
Руководитель группы — замгубернатора РО Михаил Корнеев.
Визит группы губернаторского контроля запланирован на 7 октября. Об этом сообщает региональная пресс-служба.
Руководитель группы — замгубернатора РО Михаил Корнеев.
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