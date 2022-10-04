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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В школе-интернате № 2 продолжается капитальный ремонт спального корпуса

власть

В планах правительства области на следующей неделе посетить Каменск

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Визит группы губернаторского контроля запланирован на 7 октября. Об этом сообщает региональная пресс-служба. 

Руководитель группы — замгубернатора РО Михаил Корнеев.

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