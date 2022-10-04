На портале созданы два сервиса. О том, как они работают, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Первый сервис «Обжаловать решение о мобилизации» направлен на прием обращений об ошибочном призыве в Вооруженные силы РФ, сообщает kp.ru. Подать заявку может как сам мобилизованный, так и родственник призванного члена семьи. В открывшейся форме нужно выбрать из списка основание для отсрочки, затем загрузить снимок повестки и заполнить данные о военном билете, а также представить документы, подтверждающие основания для отсрочки.

Вице-премьер обратил внимание, что жалоба будет рассмотрена в кратчайшие сроки.

«Решение по каждому случаю будет отслеживаться и контролироваться, информация – докладываться руководству страны», — подчеркнул Чернышенко.

Через второй сервис «Стать добровольцем» можно предложить свою кандидатуру для призыва, при этом заполнив специальную форму, где следует внести свои персональные данные, выбрать удобный для явки военкомат и в течение двух дней получить уведомление о дате и времени явки, а также документах, которые необходимо иметь при себе.

Обнаружить оба сервиса можно по специальному баннеру или запросить через голосового помощника.