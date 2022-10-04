Минтранс РФ подготовил законопроект, согласно которому стоимость проезда по платным участкам федеральных трасс следует увеличить почти в два раза.

Проект закона размещен на портале нормативных правовых актов.

В частности, предлагается увеличить плату за проезд 1 км с 3 до 5 рублей, если на трассе была проведена реконструкция. К таким относится и трасса М4 «Дон».

На трассе в Ростовской области имеется только один участок платной дороги протяженностью 30 км – от с. Самарского до х. Цукерова Балка (на границе с Краснодарским краем).

Авторы законопроекта отмечают, что последний раз тарифы проезда по платной дороге повышали в 2016 г., а себестоимость строительства дорог с тех пор увеличилась в несколько раз.



