4 октября министр ЖКХ региона Сергей Сизиков приехал в Каменск-Шахтинский, чтобы ознакомиться с дизайн-проектом благоустройства набережной.

Глава администрации Владимир Шевченко и его первый заместитель Сергей Сухарев показали областному чиновнику, где и какие объекты планируется установить.

Проект благоустройства этой городской территории разделен на два этапа, сообщает пресс-служба администрации города:

на первом этапе планируется реконструировать территорию парка у набережной с западной стороны от аллеи, граничащей с территорией городского пляжа;

на втором этапе будут благоустраивать существующую аллею, являющуюся завершением пр. Карла Маркса.

Появятся ли на набережной туалеты и как будет организован полив газонов, кустов и деревьев, пока неизвестно. Официальный запрос на эту тему редакция газеты «ПИК» отправила в администрацию города еще 22 сентября. Ответа пока нет.