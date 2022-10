Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 октября 2022 года.

День Космических войск. Памятный день ВС РФ, установлен указом президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 г. 4 октября 1957 г. запущен первый искусственный спутник Земли – «Спутник -1».

День гражданской обороны РФ – ведомственный праздник МЧС России. 4 октября 1932 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР утверждено положение о Местной противовоздушной обороне СССР, заложившее основу отечественной системы гражданской обороны.

Знаменательные даты и события

• 440 лет назад (1582) Папа Римский Григорий XIII издал буллу о вводе на территории католических стран новой системы летоисчисления – григорианского календаря (новый стиль). Заменила юлианский календарь (старый стиль) – систему летоисчисления, введенную в I в. до н. э. Юлием Цезарем. Первыми буллу приняли Испания, Португалия, Речь Посполитая и итальянские государства. После 4 октября 1582 г. в этих странах наступило не 5-е, а 15 октября. Ныне григорианский календарь принят в большинстве стран мира (в России – с 1918 г.).

• 195 лет назад (1827) император Николай I подписал указ об учреждении типографии при Втором отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии для издания Полного собрания законов Российской империи (22 сентября по ст. ст.). Ныне Печатный двор им. А.М. Горь — кого – одна из старейших типографий Санкт-Петербурга.

• 135 лет назад (1887) основана газета Paris Herald – европейская версия издания New York Herald. С 2013 г.– The New York Times International Edition, международная версия аме — риканской газеты The New York Times.

• 90 лет назад (1932) Совет народных комиссаров СССР утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», заложившее основу отечественной системы гражданской обороны. Дата отмечается как ведомственный праздник МЧС России – День гражданской обороны РФ.

• 65 лет назад (1957) с полигона «Тюра-Там» (ныне – космодром Байконур) запущен первый искусственный спутник Земли – советский космический аппарат «Спутник -1». • 30 лет назад (1992) в Риме (Италия) правительство Мозамбика и лидеры повстанческой группировки «Мозамбикское национальное сопротивление» подписали мирное соглашение, положившее конец 16 -летней гражданской войне в стране.

• 20 лет назад (2002) на сцене Московского государственного театра эстрады состоялась российская премьера мюзикла «Чикаго».

• 15 лет назад (2007) по итогам второго межкорейского саммита (2–4 октября 2007 г.) в Пхеньяне руководитель КНДР Ким Чен Ир и президент Республики Корея Но Му Хен подписали совместную декларацию о мире.

Персоны

• 90 лет назад родился Юрий Золотов (1932), российский химик, академик РАН. Автор трудов по истории и методологии аналитической химии. Разработал новые гибридные методы анализа веществ высокой чистоты, обнаружил и объяснил взаимное влияние химических элементов при экстракции. Президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева (1991–1995). Лауреат Государственных премий СССР (1972) и РФ (2000).

• 60 лет назад родился Эдуард Чухлебов (1962), российский предприниматель. Совладелец УГМК. Входит в число богатейших людей мира по версии американского журнала Forbes.

• 50 лет назад родился Станислав Наумов (1972), российский государственный и политический деятель. Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ (2008–2010). Вице-президент Фонда «Сколково» (2010– 2012). Директор департамента Аппарата правительства РФ (2012). Депутат Государственной думы РФ (2021–н.в.).

• 45 лет назад родился Дмитрий Погорелый (1977), российский государственный деятель. Директор государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа (2010–2021). Депутат Государственной думы РФ (2021–н.в.).

• 175 лет назад родился Луи Анри Буссенар (1847–1910), французский писатель. Автор романов «Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов», «Тайна доктора Синтеза» и др.

• 440 лет назад умерла Тереза Авильская (1515–1582), испанский религиозный деятель. Реформировала кармелитский орден в Испании, учредив орденскую ветвь «босоногих кармелиток» (1562). Считается первой женщиной-богословом в истории Католической церкви и первой испанской писательницей. Автор трактатов «Внутренний замок», «Путь к совершенству», «Книга оснований» и др. Канонизирована в 1622 г.

• 150 лет назад умер Владимир Даль (1801–1872), русский лексикограф и писатель. Составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». Автор сборников рассказов «Солдатские досуги», «Матросские досуги», повести «Мичман Поцелуев» и др.

• 75 лет назад умер Макс Планк (1858–1947), немецкий физик. Один из основоположников квантовой физики. Сформулировал т.н. второе начало термодинамики (принцип возрастания энтропии), вывел уравнения динамики релятивистских (т. е. движущихся с около световыми скоростями) частиц, разработал формулу распределения энергии в спектре электромагнитного излучения абсолютно черного тела (закон излучения Планка), вывел универсальную постоянную, связывающую энергию кванта с его частотой (постоянная Планка). Лауреат Нобелевской премии по физике (1918).

• 40 лет назад умер Гленн Гульд (1932–1982), канадский пианист. Известен своими интерпретациями произведений Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Рихарда Штрауса и др. Лауреат премии «Грэмми» (1974, 1983 – дважды, 1984).

• 30 лет назад умер Сергей Маркушев (1911–1992), российский актер, народный артист РСФСР (1966). Актер Малого театра (1956–1990).

• 25 лет назад умер Георгий Юматов (1926–1997), российский актер, народный артист РСФСР (1982). Снимался в фильмах «Офицеры», «Молодая гвардия», «Они были первыми», «Разные судьбы» и др.