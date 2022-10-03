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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сержант полиции получил ножевое ранение в Каменске

происшествия

Каменчанку, чуть не убившую сожителя, отправят под стражу

Каменчанку, чуть не убившую сожителя, отправят под стражу

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Семью, в которой  1 октября произошла поножовщина, благополучной назвать сложно. И мужчина, и женщина, о которых идет речь, ранее были судимы.

По версии следствия, в минувшую субботу подозреваемая у себя дома в ходе бытового конфликта, нанесла своему гражданскому супругу множественные удары ножом в жизненно важные органы. Потерпевший смог выбежать из дома и попросить помощи у соседей. С телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу.

Следственным  отделом по г. Донецк  СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Каменска-Шахтинского. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса подозреваемая свою вину в совершении преступления признала. 3 октября в отношении подозреваемой будет принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

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