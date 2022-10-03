Семью, в которой 1 октября произошла поножовщина, благополучной назвать сложно. И мужчина, и женщина, о которых идет речь, ранее были судимы.

По версии следствия, в минувшую субботу подозреваемая у себя дома в ходе бытового конфликта, нанесла своему гражданскому супругу множественные удары ножом в жизненно важные органы. Потерпевший смог выбежать из дома и попросить помощи у соседей. С телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу.

Следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Каменска-Шахтинского. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса подозреваемая свою вину в совершении преступления признала. 3 октября в отношении подозреваемой будет принята мера пресечения в виде заключения под стражу.