Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 октября 2022 года.

• День ОМОН. Профессиональный праздник сотрудников МВД России, служащих в отрядах мобильных особого назначения (ранее – отряды милиции особого назначения). Установлен приказом министра внутренних дел РФ от 1 марта 2002 г. Отмечается в годовщину начала создания отрядов ОМОН на всей территории СССР – согласно приказу МВД СССР от 3 октября 1988 г. они были сформированы в 14 регионах РСФСР, а также в Белорусской, Казахской и Украинской ССР (московский ОМОН в качестве даты своего создания отмечает 23 октября).

• Всемирный день архитектуры (World Architecture Day). Отмечается с 2005 г. в первый понедельник октября по инициативе Международного союза архитекторов.

Знаменательные даты и события

• 260 лет назад (1762) в Москве состоялась коронация императрицы Екатерины II (22 сентября по ст. ст.). Пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнув своего мужа Петра III. В годы ее правления были проведены реформы судебной системы и административно-территориального деления России, значительно расширены привилегии дворянства и др.

• 90 лет назад (1932) провозглашена независимость Ирака от Великобритании.

• 80 лет назад (1942) в Германии состоялся первый успешный запуск первой в мире баллистической ракеты V -2 (Фау -2). Разработана немецким инженером Вернером фон Брауном. В 1944 г. принята на вооружение вермахта.

• 65 лет назад (1957) на судостроительном заводе №196 (Ленинград) заложена головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 – Б — 94. Субмарина, сконструи — рованная ЦКБ -18, вооружена 10 торпедными аппаратами. Более чем за 20 лет (1957–1979 гг.) построено 75 подлодок этого проекта.

• 55 лет назад (1967) на реке Вилюй, близ поселка Чернышевский (Якутская АССР), введен в эксплуатацию первый агрегат Вилюйской ГЭС -1. Является первой в мире гидроэлектростанцией, построенной на вечной мерзлоте.

• 55 лет назад (1967) в Калуге состоялось открытие Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского первого в мире музея космической тематики. Заложен 13 июня 1961 г.

• 50 лет назад (1972) вступил в силу Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны. Согласно документу стороны обязались ограничить количество систем ПРО и отказаться от их создания, испытания и развертывания. В декабре 2001 г. США уведомили РФ о выходе из договора, 13 июня 2002 г. документ утратил силу.

• 50 лет назад (1972) вступило в силу Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (подписано 26 мая, ОСВ -1). Документ ограничил количество баллистических ракет и пусковых установок сторон тем количеством, которое находилось на вооружении государств на тот момент.

• 45 лет назад (1977) учреждено производственное объединение «Сургутнефтегаз». Ныне одна из крупнейших отечественных нефтедобывающих компаний.

Персоны

• 70 лет назад родился Андрей Денисов (1952), российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет (2000–2001), заместитель министра иностранных дел РФ (2001–2004), постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (2004–2006), первый заместитель министра иностранных дел РФ (2006–2013), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китайской Народной Республике (2013–н.в.)

• 125 лет назад родился Луи Арагон (1897–1982), французский писатель и поэт. Наст. фамилия Андриё. Один из основоположников сюрреализма. Автор романов «Коммуни — сты», «Страстная неделя», стихотворных сборников «Нож в сердце», «Глаза Эльзы», «Ура, Урал!», поэмы «Неоконченный роман» и др. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957).

• 95 лет назад родился Игорь Таланкин (1927–2010), российский режиссер, народный артист СССР (1988). Наст. имя Индустрий. Поставил фильмы «Сережа», «Вступление», «Дневные звезды» и др.

• 85 лет назад расстрелян Александр Чаянов (1888–1937), советский экономист, социолог и писатель. Автор трудов по аграрной экономике, сочинений «Организация крестьянского хозяйства», «О сельскохозяйственной кооперации», повестей «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», «Венецианское зеркало, или Удивительные похождения стеклянного человека» и др. Ввел термин «моральная экономика». Основатель и директор (1922– 1928) Института сельскохозяйственной экономии и политики. В 1930 г. арестован по делу «Трудовой крестьянской партии», в 1937 г. расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1987 г.

• 55 лет назад умер Вуди Гатри (1912–1967), американский певец и музыкант. Один из ведущих представителей направлений кантри и фолк. Автор и исполнитель песен This Land Is Your Land, Hard Traveling, Blowing Down This Old Dusty Road и др. Лауреат специальной награды «Грэмми» за жизненные достижения (2000).

• 35 лет назад умер Жан Ануй (1910–1987), французский драматург. Автор пьес «Сесиль, или Урок отцам», «Путеше — ственник без багажа», «Приглашение в замок» и др.

• 5 лет назад умер Джаляль Талабани (1933–2017), иракский государственный деятель. Генеральный секретарь партии Патриотический союз Курдистана (ПСК; с 1975 г.), президент Ирака (2005–2014).