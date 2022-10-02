Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 октября 2022 года.

• День среднего профессионального образования. Установлен указом президента РФ от 25 июля 2022 г. 2 октября 1940 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», согласно которому вводилась система плановой подготовки квалифицированной рабочей силы для ведущих отраслей, по всей стране организовывались профучилища (ремесленные, железнодорожные и фабрично-заводские).

Знаменательные даты и события

• 470 лет назад (1552) после месячной осады войско царя Ивана IV Грозного взяло Казань. В результате завершились Казанские походы (1545–1552), к Русскому царству была присоединена территория Казанского ханства.

• 70 лет назад (1952) министр авиационной промышленности СССР подписал приказ о создании в пос. Томилино (Московская обл.) опытного завода № 918. Здесь создавались опытные образцы средств обеспечения безопасности экипажей скоростных и высотных самолетов. Ныне Научно-производственное предприятие «Звезда» им. академика Г.И. Северина. Ведущий отечественный разработчик и производитель скафандров для открытого космоса, индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, аварийных средств спасения экипажей и пассажиров, систем дозаправки самолетов.

• 55 лет назад (1967) вступила в строй первая британская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами S22 «Резолюшн» (Resolution). Головная субмарина одноименного типа (в 1964–1969 гг. построено 4 единицы). Вооружение – 16 ракет «Поларис» (Polaris). Субмарины типа Resolution несли службу до середины 1990 -х годов.

• 35 лет назад (1987) на Центральном телевидении впервые вышла в эфир еженедельная молодежная информационно-музыкальная программа «Взгляд» (на момент первого выпуска не имела названия, оно появилось позже). Шла в прямом эфире, включала общественно-информационные и музыкальные блоки. Ее первыми ведущими были Владислав Листьев, Александр Любимов, Олег Вакуловский и Дмитрий Захаров. Одна из самых популярных передач перестроечной эпохи. В ней впервые на советском телевидении было показано интервью с Андреем Сахаровым, прозвучали композиции многих популярных исполнителей, в т.ч. группы «Наутилус Помпилиус».

• 20 лет назад (2002) решением состоявшегося в Москве Всемирного конгресса российских соотечественников учрежден Международный совет российских соотечественников. Среди целей организации – консолидация российской диаспоры, распространение русского языка и культуры за рубежом и др.

Персоны

• 85 лет назад родился Валентин Смирнов (1937), российский физик, академик РАН. Автор трудов по электрофизике, физике плазмы, термоядерной энергетике и др. Разработал принцип модульного построения генераторов экстремальной электрической мощности. Руководил созданием крупнейшего в России генератора наносекундных импульсов «Ангара -5-1». Директор Института ядерного синтеза Российского научного центра «Курчатовский институт» (с 1999 г.). Лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (1997).

• 55 лет назад родился Ардем Патапутян (1967), американский молекулярный биолог ливанского происхождения. Открыл рецепторы и описал механизм активации нервных импульсов, благодаря которым организм может ощущать тепло, холод и прикосновение. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (совм. с Дэвидом Джулиусом; 2021).

• 190 лет назад родился Эдуард Бернетт Тайлор (1832– 1917), британский антрополог и этнограф. Основоположник эволюционной теории развития культуры. Автор труда «Первобытная культура: исследования развития мифологии, философии, религии, языка, искусства и обычаев».

• 175 лет назад родился Сергей Нечаев (1847–1882), русский революционер. Выдвинул идею массового террора в качестве средства революционной борьбы (т.н. нечаевщина). Основатель и руководитель тайного общества «Народная расправа» (1869), автор его устава – «Катехизиса революционера».

• 140 лет назад родился Борис Шапошников (1882–1945), советский военачальник, Маршал Советского Союза. Начальник Штаба РККА (1928–1931), Генерального штаба ВС СССР (1937–1940, 1941–1942), Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (ныне Военная академия Гене — рального штаба ВС РФ; 1943–1945).

• 120 лет назад родился Петр Гальперин (1902–1988), советский психолог, заслуженный деятель науки РСФСР (1980). Автор трудов по общей, возрастной и педагогической психологии. Разработал теорию поэтапного формирования умственных действий, описывающую механизмы усвоения знаний в учебно-педагогическом процессе.

• 130 лет назад умер Эрнест Ренан (1823–1892), французский философ, историк и религиовед. Автор трудов «История происхождения христианства», «История израильского народа», т.н. философских драм «Калибан», «Вода жизни», «Священник из Неми» и др.

• 95 лет назад умер Сванте Август Аррениус (1859–1927), шведский физикохимик. Открыл электролитическую диссоциацию – процесс распада электролитов на ионы при их растворении или плавлении. Лауреат Нобелевской премии по химии (1903).

• 35 лет назад умер Питер Брайан Медавар (1915–1987), британский зоолог. Изучал процессы роста и старения организма, разрабатывал иммунологические основы трансплантации органов и тканей. Открыл явление приобретенной иммунотолерантности. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (совм. с Фрэнком Бернетом; 1960).