Осенний призыв на срочную военную службу в регионе пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Призывная кампания пройдет с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом говорили в ходе инструкторско-методических сборов по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу осенью 2022 года в Ростовской области, в которых принимали участие военком Донского региона Игорь Егоров, представители муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ и медики.

Как и в прошлом году, призывников будут тестировать на наличие новой коронавирусной инфекции. Деньги на закупку тестов выделяют из областного бюджета.

Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, военнослужащие по призыву в ней участия не принимают, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.