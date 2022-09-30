В областном бюджете на 2022 год не выделили деньги на ремонт подъездов многоквартирных домов.

– К рассмотрению бюджета 2023-2025 годов во втором чтении мы подготовим свои предложения по продолжению программы. Там порядка 372 домов и 215 млн рублей, – процитировал Donnew.ru министра ЖКХ Ростовской области Андрея Сизикова.

Отметим, областная программа капитального ремонта подъездов многоквартирных домов началась в 2019 году. В рамках этой программы в Каменске были отремонтированы подъезды в нескольких домах на ул. Ворошилова, Героев Пионеров и Украинской.