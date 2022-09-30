1 октября в ростовском парке имени 1 Мая, который расположен неподалеку от государственного медицинского университета (РостГМУ), откроют памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, нашей землячке Зинаиде Ермольевой.

На постаменте выгравированы знаменитые слова Зинаиды Виссарионовны: «Спасибо России за право здесь жить и возможность здесь служить». Открытие приурочено к 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России и 125-летию со дня рождения Зинаиды Ермольевой.

Установить памятник в донской столице решили неспроста. По происхождению Зинаида Ермольева – донская казачка, она родилась в 1898 году в Области войска Донского. В 1915 году окончила с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске, после чего поступила на медицинский факультет донского университета в Ростове.

Более 30 лет жизни Зинаида Виссарионовна посвятила изучению антибиотиков и других биологически активных веществ природного происхождения. Ее имя неразрывно связано с созданием первого отечественного пенициллина, становлением науки об антибиотиках и их широким применением в нашей стране.

В 1942 году Зинаида Виссарионовна была направлена в осажденный Сталинград, где в немецких войсках началась эпидемия холеры. Чтобы предотвратить распространение болезни среди жителей города и советских военных, эпидемиолог развернула производство бактериофага, который при ежедневном применении спас жизни более 50 тысяч человек; организовала хлорирование колодцев и массовые прививки.

За свою противоэпидемическую деятельность в Сталинграде она получила Сталинскую премию, которую пожертвовала на строительство истребителя, названного в ее честь: «Зинаида Ермольева».

Дончанка имеет прямое отношение к разработке отечественного пенициллина, она руководила группой ученых, работавших над созданием известного антибиотика.

А еще Зинаида Ермольева — прототип главной героини романа Вениамина Каверина «Открытая книга» Татьяны Власенковой. В художественном сериале режиссера

Виктора Титова (1977-1979 г.) года ее образ воплотила актриса Ия Саввина.