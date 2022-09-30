2 октября в России отмечается День среднего профессионального образования (СПО).

Праздник молодой, был установлен в целях развития и популяризации среднего профессионального образования приказом президента от 25 июля 2022 года.

Напомним, СПО направлено на подготовку рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его получают после девяти классов основного или 10-11 классов среднего общего обязательного образования. Обучение по программам среднего профессионального образования проводят колледжи, техникумы, лицеи, другие образовательные учреждения и организации. В 2022 году учебные заведения в системе СПО приступили к реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Сегодня в Каменске чуть менее 4000 студентов получают специальности в пяти ссузах: педагогическом и медицинском колледжах, КХМХТ (Каменском химико-механическом техникуме), КТСиА (Каменском техникуме строительства и автосервиса) и в ЛиТЖТ (Лиховском техникуме железнодорожного транспорта).