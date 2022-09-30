1 октября в России отмечается День пожилых людей – дата, которая напоминает, что старшее поколение нуждается в поддержке, помощи, внимании, уважении и доброте.

Дата выбрана не случайно: осень – золотая пора, а старость – золотое время, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в середине осеннего сезона. Кстати, у праздника есть свой логотип: раскрытая ладонь с сердцем, как символ доброты и помощи.

В этом году дата в России будет отмечаться уже 30-й раз. Сегодня в России проживает около 36 млн человек старше трудоспособного возраста. За последние пять лет население России в возрасте старше 55 лет увеличилось более чем на 2 млн человек — с 40 886 973 человек (27,9% от всего населения страны) на начало 2016 года до 43 248 980 человек (29,5%) в 2020-м. Четверть из них (10 442 943 человека, 7% от всего населения) приходится на тех, кому нет 60, «третий возраст» (60–74) составляет 55% (23 998 727,16%).

Согласно статистике, в Ростовской области проживает 1 млн 119 тыс. людей старше трудоспособного возраста, что составляет 26,8% от всего населения донского региона. Более 20% от общей численности пенсионеров продолжают работать.