Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 сентября 2022 года.

День Интернета в России – неофициальный праздник. 30 сентября 1998 г. компания IT Infoart Stars провела перепись российских интернет-пользователей, их число составило около 1 млн человек.

• Международный день перевода (International Translation Day). Памятная дата ООН. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 г. Приурочен к католическому дню памяти Иеронима Стридонского – автора канонического перевода Библии на латинский язык.

Знаменательные даты и события

• 35 лет назад (1987) ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование».

Персоны

• 97 лет назад родилась Вера Васильева (1925), российская актриса, народная артистка СССР (1986). Актриса Московского театра сатиры (1948–н. в.). Снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и др. Лауреат Сталинской премии (1948, 1951).

• 95 лет назад родился Юрий Каюров (1927), российский актер, народный артист РСФСР (1979). Актер Малого театра (1967–н. в.). Снимался в фильмах «Долгие проводы», «Умри на коне», «Ночное происшествие» и др. Лауреат Го — сударственной премии СССР (1978, 1983), Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1984).

• 25 лет назад родилась Яна Кудрявцева (1997), российская гимнастка. Многократная чемпионка мира (2013–2015) и Европы (2012–2016) по художественной гимнастике. Самая юная абсолютная чемпионка мира в истории художественной гимнастики (15 лет; 2013).

• 130 лет назад родился Андрей Хрулев (1892–1962), советский военачальник и государственный деятель, генерал армии. В Великую Отечественную войну заместитель наркома обороны СССР – начальник Главного управления тыла Красной Армии (1941–1951), нарком путей сообщения СССР (1942–1943).

• 105 лет назад родился Юрий Любимов (1917–2014), российский театральный режиссер и актер, народный артист РФ (1992). Создатель, художественный руководитель и директор Московского театра драмы и комедии на Таганке (1964– 1984, 1989–2011). Лауреат Сталинской премии (1952) и Государственной премии РФ (1997).

• 80 лет назад родился Эдуард Винокуров (1942–2010), советский фехтовальщик (сабля), заслуженный мастер спорта (1968). Олимпийский чемпион (1968, 1976), шестикратный чемпион мира (1967–1975), победитель Кубка Европы (1967–1971), чемпион СССР (1966), обладатель Кубка СССР (1965, 1967, 1972).

• 70 лет назад родился Виктор Гвоздицкий (1952–2007), российский актер, народный артист РФ (1999). Актер Театра ко — медии им. Н.П. Акимова (1974–1985), Театра «Эрмитаж» (1985–1995), МХТ им. А.П. Чехова (1995–2004), Александринского театра (2004–2007). Снимался в фильмах «Закат», «Летние люди», «Москва» и др.

• 220 лет назад умер Михаил Козловский (1753–1802), русский скульптор. Автор памятника Александру Суворову в Санкт-Петербурге, скульптур «Самсон, раздирающий пасть льва» центрального фонтана в Петергофе (вывезена немцами в Великую Отечественную войну, воссоздана в 1947 г.), «Яков Долгорукий, разрывающий царский указ», «Спящий Амур», «Поликрат» и др.

• 195 лет назад умер Вильгельм Мюллер (1794–1827), немецкий поэт. Наиболее известен как автор слов вокальных циклов Франца Шуберта («Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» и др.).