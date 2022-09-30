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Какие выплаты и льготы положены призванным в рамках частичной мобилизации
В открытом доступе появились ответы на вопросы, поступившие на линии колл-центра 122.
В их числе вопросы:
— Как будет оплачена служба мобилизованных?
— Какие льготы им положены?
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, составляет не менее 195 тыс. руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту:
- бесплатный проезд;
- продовольственное и вещевое обеспечение;
- жилищное обеспечение;
- обязательное государственное личное страхование;
- преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования;
- повышенная пенсия;
- дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в СВО.
Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы.
Коммунальные льготы:
- компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.
Налоговые льготы:
- освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;
- освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади;
- льгота на транспортный налог зависит от региона.
Медицинские льготы:
- после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы в армии;
- оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий — вне очереди;
- лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение.
Трудовые льготы:
- возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
- дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;
- возможность получить дополнительное профессиональное образование;
- ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
- ежемесячная денежная выплата более 3000 руб. — по состоянию на сентябрь 2022 года;
- пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился.
Льготы на проезд
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места рекреации и обратно.
Кредитные льготы
- Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации.
Кроме того, по решению глав субъектов вводятся дополнительные стимулирующие выплаты. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев 28 сентября подписал постановление о единовременной выплате в размере 150 тыс. руб. жителям Донского региона, мобилизованным с 21 сентября.