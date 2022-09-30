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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какие выплаты и льготы положены призванным в рамках частичной мобилизации
Фото: grazhdaninu.com

общество

Какие выплаты и льготы положены призванным в рамках частичной мобилизации

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В открытом доступе появились ответы на вопросы, поступившие на линии колл-центра 122.

В их числе вопросы: 

— Как будет оплачена служба мобилизованных? 
— Какие льготы им положены?

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, составляет не менее 195 тыс. руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту

  • бесплатный проезд; 
  • продовольственное и вещевое обеспечение; 
  • жилищное обеспечение; 
  • обязательное государственное личное страхование; 
  • преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования; 
  • повышенная пенсия;
  • дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы.

Коммунальные льготы: 

  • компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые льготы: 

  • освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;
  • освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади;
  • льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские льготы:

  • после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы в армии;
  • оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий — вне очереди;
  • лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение.

Трудовые льготы:

  • возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
  • дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;
  • возможность получить дополнительное профессиональное образование;
  • ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
  • ежемесячная денежная выплата более 3000 руб. — по состоянию на сентябрь 2022 года;
  • пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии. 

После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился.

Льготы на проезд

  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места рекреации и обратно.

Кредитные льготы

  • Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации. 

Кроме того, по решению глав субъектов вводятся дополнительные стимулирующие выплаты. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев 28 сентября подписал постановление о единовременной выплате в размере 150 тыс. руб. жителям Донского региона, мобилизованным с 21 сентября.

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