В ответ на многочисленные жалобы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и иную продукцию армейского назначения Федеральная антимонопольная служба РФ направила запросы крупнейшим поставщикам – «Спортмастеру», «Военторгу» и HAKKI.

Ведомство потребовало предоставить сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары на август-сентябрь этого года, обосновав при этом рост цен.

Если нынешние цены окажутся экономически не обоснованными, ФАС примет меры антимонопольного реагирования к продавцам.