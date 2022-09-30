30 сентября и 1 октября пригородный поезд № 6360 «Глубокая – Лихая» будет ходить по новому графику, сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Время отправления со всех остановочных пунктов сдвинуто на 4 минуты раньше прежнего.

Отправление со станции Глубокая – 10.49 (вместо 10.53)

ОП 1018 км – 10.55-10.55.5 (вместо 10.59-10.59.5)

ОП 1020 км – 10.57.5-10.58 (вместо 11.01.5-11.02)

ОП 1022 км – 11.01-11.01.5 (вместо 11.05-11.05.5)

Погорелово – 11.07-11.08 (вместо 11.11-11.12)

ОП 1027 км – 11.11.5-11.12 (вместо 11.15.5-11.16)

ОП 1032 км – 11.16.5-11.17 (вместо 11.20.5-11.21)

ОП 1034 км – 11.20-11.20.5 (вместо 11.24-11.24.5)

Каменская – 11.24-11.25 (вместо 11.28-11.29)

ОП 1038 км – 11.28-11.28.5 (вместо 11.32-11.32.5)

ОП 1040 км – 11.31.5-11.32 (вместо 11.35.5-11.36)

ОП 1043 км – 11.36.5-11.37 (вместо 11.40.5-11.41)

ОП 1045 км – 11.39-11.39.5 (вместо 11.43-11.43.5)

Северо-Донецкая – 11.42.5-11.43 (вместо 11.46.5-11.47)

ОП 1051 км – 11.47.5-11.48 (вместо 11.51.5-11.52)

Прибытие на станцию Лихая в 11.59 (вместо 12.04).

Поезд следует со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов.