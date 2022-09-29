Качество воды в Каменске-Шахтинском и меры по ее очищению осудили 28 сентября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В ходе заседания стало известно, что ОАО «Исток» продолжает очистку воды активированным углем и хлором, производятся сбросы воды на улицу и промывка городской системы водоснабжения. Кроме того, в образовательные учреждения подвозят воду, а пробы воды уже отвечают гигиеническим нормам.

Такие мероприятия будут продолжены до окончания лабораторных исследований проб воды.

На этот период главный государственный врач по городам Каменску, Донецку, Гукову, Звереву, Красному Сулину, Красносулинскому и Каменскому районам Валентина Тыквинская посоветовала жителям употреблять в пищу только бутилированную воду, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.