27 сентября жителей Ростовской области встревожила новость о том, что управляющим компаниям Белой Калитвы поручили до 30 сентября освободить подвалы в многоквартирных домах.

Некоторые СМИ озвучили предположение о том, что таким образом готовят место под убежища – как говорится, на всякий случай.

Редакция «ПИКа» поинтересовалась у каменских УК и некоторых ТСЖ, не приходило ли им похожее поручение и что бы это могло значить.

В ответ пояснили, что пока подобных писем не было. Однако их рассылают ежегодно накануне начала отопительного сезона из соображений противопожарной безопасности.

Продиктовано требование расчищать проходы в подвалах, цокольных этажах и на чердаках изменениями в Правилах пожарной безопасности, вступившими в силу 1 января 2021 года*. Согласно документу, в этих помещениях запрещено хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, ветошь, мебель, бумагу, чтобы не загромождать проходы, необходимые для устранения коммунальных аварий и пожаров.

Требование не превращать подвалы и чердаки в хранение всевозможного пожароопасного хлама продиктовано еще и СП 1.13130.2020, которые называются «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».