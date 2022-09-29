Отмена заседания городской думы Каменска из-за отсутствия кворума происходит не впервые.

29 сентября на повестке дня стоял ряд вопросов, в том числе — доклады руководителей городского ЖКХ по выполнению наказов избирателей, заявленных депутатами еще в начале года. А точнее — невыполнению.

Дело в том, что депутаты подали в администрацию города списки работ по благоустройству и ремонту дорог, составленные по наказам каменчан. Несмотря на то, что на эти цели были выделены деньги из городского бюджета, основная часть наказов до сиз пор не выполнена. Уточнить причины планировалось на заседании, на которое были приглашены руководители отдела ЖКХ администрации и департамента ЖКХ.

Однако мероприятие не состоялась — не оказалось нужного количества депутатов для голосования. В аппарате городской думы нас заверили, что думцы не пришли по уважительным причинам.

Таким образом, обсуждение важных для города вопросов отложено.