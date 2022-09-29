Постановление о порядке областной выплаты мобилизованным жителям региона подписал губернатор Василий Голубев 28 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей положена жителям Донского региона, мобилизованным в Вооруженные силы РФ с 21 сентября.

В течение пяти рабочих дней со дня получения от областного военкомата списка призванных на военную службу по частичной мобилизации Правительство РФ подготовит распоряжение о выделении этих средств. А в течение пяти дней после его утверждения гражданину будет перечислена единовременная выплата на счет в банке.

По данным сайта объясняем.рф, всем военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, будет положено ежемесячное денежное содержание не менее 195 тыс. руб. в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.