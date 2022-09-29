29 сентября корреспондент «ПИКа» побывал в одном из магазинов, специализирующемся на торговле спецодеждой.

Сотрудники магазина подтвердили, что ажиотаж начался, как только была объявлена частичная мобилизация.

– И до сих пор люди идут, – рассказывают продавцы. – Кого-то уже призвали, кто-то просто себе покупает, чтобы было. Ребята, которых уже забрали, звонят и просят что-то передать. Берут в основном футболки, карабины, термоноски, термобелье, берцы, подтяжки, тактические жилеты (разгрузки), демисезонные костюмы, налокотники, наколенники.

Да, все подорожало. Цены сильно подскочили у оптовиков. Например, прошлогодние берцы в магазине стоили 5 тыс. руб., а сейчас в закупке они уже 6 тыс. руб. Мы по старым ценам отдали, чтобы ребята хоть как-то обулись. Или вот был демисезонный костюм «кадыровка». Мы брали их в закупке по 4 тыс. руб. А сейчас закупочная цена уже 5 тыс. руб. И ничего не купишь нигде. Ничего нет, потому что массово все начали покупать. Спальных мешков нигде нет в продаже. Остались китайские жилеты и рюкзаки, и их разбирают…

Меж тем ажиотаж с военной амуницией начался по всей стране 21 сентября после объявления в России частичной мобилизации в рамках спецоперации на Украине.

Минобороны поясняет, что в армии всех должны обеспечить всем необходимым, однако брать с собой какие-то вещи и обмундирование не запрещается. Поэтому многие мобилизованные предпочитают экипироваться самостоятельно, выбирая свои размеры и хорошее качество.

«Коммерсант», цитируя гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, отмечает, что спрос вырос из-за совокупности потребностей: госзаказа Минобороны, мобилизованных и волонтеров, которые закупают гуманитарную помощь. Но в России работает достаточно много производителей, поэтому дефицит военного снаряжения в стране может быть быстро ликвидирован. А ценами должны заняться те, кому положено.