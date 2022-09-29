На торжественной церемонии награждения федеральной бизнес-премией «Лидеры России — 2022» руководителю каменской модельной школы Kids Models Татьяне Мединой вручили благодарственное письмо.

Вручение состоялась на официальной церемонии 25 сентября в Ростове. Напомним, это первая премия, целью которой является выявление, освещение и развитие лучших брендов и людей бизнеса. Благодарственные письма были вручены деятелям в сфере культуры и искусства.

Напомним, юные красавицы каменской школы моделей Kids Models София Поногайбо, Валерия Медина, София Орлова и Влада Бородина под руководством Татьяны Мединой представили города Каменск-Шахтинский и Зверево на национальном фестивале красоты, моды и таланта Beauty Russia — 2022 в Москве и стали победительницами.