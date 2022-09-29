ГИБДД РФ разрешило водителям предъявлять электронные водительские права в тестовом режиме.

Цифровую версию прав автомобилисты могут получить через сервис «Госуслуги Авто». Система будет действовать в тестовом режиме.

Тем не менее пока обязанность возить с собой пластиковое удостоверение сохраняется. Полный переход на онлайн будет возможен после внесения изменений в Правила дорожного движения.

Сейчас ведется вся необходимая работа по подготовке законодательной базы для того, чтобы сервис стал доступен водителям по всей стране.

Отметим, что 30 мая Министерство цифрового развития сообщало, что электронные права представляют собой индивидуальный QR-код, который будет привязан к водительскому удостоверению конкретного водителя.

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