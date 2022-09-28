Пожар в частном доме на ул. Подтелкова случился в минувшую субботу, 24 сентября.

Сгорел практически все домостроение площадью 16 кв. м, у мужчины обгорели руки и лицо (ожоги 2-3 степени), у женщины обгорело 80% тела.

Предполагается, что причиной возгорания стала сигарета, которую не затушили люди, находящиеся в изрядном подпитии. Скорее всего, от непотушенной сигареты вещи начали тлеть, а потом и гореть.

По статистике, большинство пожаров в жилых домах происходят по вине выпивших людей, засыпающих с сигаретой в руке. Схема проста: пьяный курильщик засыпает, сигарета падает, от нее загорается постель, мебель, а потом и вся комната полыхает огнем.

Напомним, при возникновении пожара следует звонить в пожарную охрану по телефонам: 01 (101 с мобильного телефона) и 112.

По информации заместителя начальника ОНД и ПР по г. Каменск-Шахтинскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Евгения Стрыгина.