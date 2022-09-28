Все, кого призвали из Ростовской области в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату из областного бюджета – по 150 тысяч рублей. Выплаты начнутся в ближайшие дни.

Соответствующее решение глава региона принял накануне.

«Занимаемся и обеспечением наших ребят всем необходимым: обмундированием, медикаментами, транспортом, продовольствием. Донской регион постоянно помогает действующим в зоне СВО частям и подразделениям, регулярно отправляя гуманитарную и другую необходимую помощь», – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.