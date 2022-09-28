Спортсмены из каменского клуба каратэ-до «Тори» успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по каратэ под названием «Кубок Орла».

Состязания сильнейших юных каратистов проходили 24 и 25 сентября в Орле. Конкуренция была нешуточной – сразиться на татами приехали около 800 спортсменов из 26 регионов России и Белоруссии.

Каменск на соревнованиях представляли пять спортсменов клуба каратэ-до «Тори» под руководством тренера Александра Кравченко. Первый день для каменчан выдался не очень удачным. Станислав Олейников и Егор Родионов проиграли свои поединки, зато продемонстрировали уверенное владение техникой и волю к победе. На второй день победу буквально вырвали из рук у Анны Синебрюховой, которая остановилась буквально в шаге от пьедестала. За команду отыгрались Ксения Асеева, которая уверенно победила в поединке за 3-е место и завоевала бронзу. Высокий класс на татами показала Диана Буценко. Спортсменка уверенно прошла всю дистанцию от первого поединка до финала и завоевала золото, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта.