28 сентября в аварийном доме № 63 на ул. Островского побывала комиссия из администрации Каменска и городского Комитета по управлению имуществом (КУИ).

В газете «ПИК» от 28 сентября, на сайте, в телеграм-канале мы в который раз рассказали о ситуации с жильцами аварийного дома.

И вот 28 сентября нагрянули гости. По словам Людмилы Рудаковой, вынужденной до сих пор проживать в доме-фантоме, представители городских властей обсуждали вопрос подачи в этот дом коммунальных услуг, в том числе отопления.

Возможно, поводом для этого визита стал тот факт, что Л. Рудакова пожаловалась в городскую прокуратуру и в приемную губернатора на то, что 23 сентября «Каменсктеплосеть» по поручению КУИ отрезала дом от городской системы отопления.

Напомним, дом № 63 на ул. Островского почти полностью расселили, как аварийный, подлежащий сносу еще два года назад. А Людмила Георгиевна попыталась через суд добиться предоставления полноценной квартиры взамен ее квадратных метров в аварийном доме. Все суды она выиграла, но городская администрация не исполняет решение суда, вынуждая женщину выживать в аварийном доме и пытаясь лишить семью коммунальных услуг. Подробнее об этом читайте в свежем номере газеты «ПИК».