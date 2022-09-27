анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 39-го выпуска «ПИКа» от 27 сентября 2022 года.
Читайте в номере:
- Только возвращайтесь! Начиная с воскресенья 24 сентября в Каменске парней и мужчин провожают в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Сборы проходят в ДК им. Гагарина. В этом номере рассказываем, что нужно знать о частичной мобилизации. »4-5
- Сказать, что вода безопасна, нельзя. Пока вода из кранов в Каменске имеет запах, Роспотребнадзор рекомендует не использовать эту воду для приготовления пищи и питья. »2
- Что же будет с мусором и с нами? В Каменск приезжали мусорные операторы. Ох, и шумно было на встрече руководителей «Экострой-Дона» с депутатами и чиновниками администрации! »2-3
- Коммуналка подорожает раньше. Это случится не в июле 2023 года, а в декабре 2022-го. »2-3
- Почему городские автобусы станут «межгородом». В скором времени городские маршруты изменят номера, а пассажиры будут платить за проезд по километражу, как в районных автобусах. Эти вопросы обсудили в областном Минтрансе на прошлой неделе. »8
- Поиском вандалов, которые повредили памятники на новом городском кладбище, занимаются лучшие сыщики. »6
- Чиновники обрекают людей на замерзание. Двухэтажку в Каменске, в которой живут люди, отрезали от городской системы отопления. И это при том, что у жильцов нет долгов по ЖКХ. »14