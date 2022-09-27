27 сентября в России отмечается День работников дошкольного образования.

В этот день в 1863-м году в Санкт-Петербурге открылся первый российский детский сад, Распоряжением Правительства РФ № 703-р от 18 апреля 2016 г. этот праздник был установлен на государственном уровне.

В Каменске сейчас работают 29 детских садов, куда ходят малыши от полутора до семи лет. А в конце этого года откроется еще один большой детский сад в мкр. 60 лет октября.

Уважаемые воспитатели! Позвольте от имени всех родителей поблагодарить вас за доброту, заботу о наших детях. Детский сад — огромная подмога для работающих родителей. И именно в детском саду дети попадают в свой первый коллектив, учатся дружить, петь, танцевать, готовятся к школе.

Уважаемые воспитатели, педагоги, музыкальные работники, нянечки! С огромным уважением благодарим вас за доброту, заботу о наших детях. С праздником!