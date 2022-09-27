27 сентября в 16.00 в Каменске завершилось голосование на референдуме по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Два участка голосования располагались в переулках Крупской и Башкевича. После закрытия участков начался подсчет голосов. Все данные будут переданы в городскую Территориальную избирательную комиссию.

Как сообщает РИА Новости на 16.15 27 сентября, предварительные результаты голосования, которое проводилось на территории России, следующие:

за вхождение ДНР в состав России проголосовали 98,27% избирателей (после обработки 20,64% голосов);

за вхождение ЛНР в состав России — 97,83% (21,11% голосов);

за вхождение Запорожской области в состав России — 98,19% (18% голосов);

за вхождение Херсонской области в состав России — 97,63% (27% голосов).

Подсчет голосов продолжается.

Напомним, референдум по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проводился с 23 по 27 сентября на указанных территориях, а также в российских регионах. В Ростовской области работали 135 участков для голосования.

