Как сообщает сайт ростовской администрации, с 1 января 2023 года муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Ростова-на-Дону перейдут в систему областного здравоохранения. При областном Минздраве будет создано новое ведомство.

Сообщается, что решением ростовской гордумы к региональному Минздраву перейдут 31 городское медучреждение Ростова и 317 объектов недвижимости, находящихся в пользовании этих учреждений.

Таким образом, вместо Управления здравоохранения Ростова будет создано Управление по координации деятельности медицинских организаций города, которое будет функционировать при областном Минздраве.

Напомним, масштабную реорганизацию системы здравоохранения губернатор Ростовской области губернатор Голубев анонсировал еще в прошлом году. Под реорганизацией подразумевалась передача муниципальных учреждений здравоохранения в собственность региона. Всего в Ростовской области 273 медучреждения, из которых 141 находится в муниципальном подчинении. Согласно областному закону, к 2023 году вся система муниципального здравоохранения будет передана в подчинение регионального министерства.