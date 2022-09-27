Межмуниципальный отдел МВД России «Каменский» напоминает о простых правилах, при соблюдении которых, вы не станете жертвой фальшивомонетчиков.

Не нужно разменивать купюры незнакомцам. А если вы вдруг обнаружили у себя фальшивку, не пытайтесь ее сбыть. Желание вернуть деньги может обернуться уголовным наказанием, предусмотренным статьей 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с крупным штрафом.

Основные признаки поддельных купюр:

несоответствие цвета красителей;

неустойчивость красителей к воздействию влаги;

осыпание красителя на местах сгиба купюры и появление в результате этого белых полос;

отсутствие или нечеткость водяных знаков;

«защитная металлизированная полоса на поддельных купюрах отслаивается от бумаги;

отличительная от действительных купюр плотность бумаги (поддельные купюры толще, могут расслаиваться);

отсутствие защитных волокон.

Полиция напоминает: при выявлении денежных средств, вызывающих сомнение в подлинности, в первую очередь, необходимо запомнить приметы человека, марку автомобиля, на котором он передвигается, и под любым предлогом задержать сбытчика или нажать на тревожную кнопку. При этом незамедлительно позвонить в полицию. Телефоны: 102, 112, 8 (86365) 7-28-31 (дежурная часть).