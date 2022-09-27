Спортсменки легкоатлетического отделения СШОР №1 стали победителями на областных лично-командных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения.

Соревнования проходили 22 и 23 сентября на ростовском стадионе «Труд». В командном зачете каменчанки-многоборцы – Ульяна Ростенко, Нелли Цветкова, Анастасия Лядинская, Рита Кирилина – завоевали первое место. Команда была награждена кубком, медалями высшего достоинства и дипломами.

В личном первенстве золото завоевала Анастасия Лядинская, серебряным призером соревнований стала Нелли Цветкова. Все легкоатлетки занимаются под руководством тренера СШОР №1 Валентины Шпильковой.

Остается добавить, что торжественное награждение спортсменок состоялось в их родной школе №9.