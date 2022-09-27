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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону осенний призыв идет к финалу
Фото из архива.

общество

Будут ли отправлять солдат-срочников на территорию СВО?

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Правительство Ростовской области опубликовало ответы на наиболее частые вопросы, касающиеся частичной мобилизации, участия в специальной военной операции на Украине и социальной защиты мобилизованных.

Военнослужащие по призыву — «срочники» — направляться для участия в специальной военной операции (СВО) не будут. Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, — сообщается на портале правительства РО. Призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Все призывники будут проходить военную службу на территории Российской Федерации.
Официальные ответы на другие вопросы по ссылке.

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