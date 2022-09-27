Правительство Ростовской области опубликовало ответы на наиболее частые вопросы, касающиеся частичной мобилизации, участия в специальной военной операции на Украине и социальной защиты мобилизованных.

Военнослужащие по призыву — «срочники» — направляться для участия в специальной военной операции (СВО) не будут. Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, — сообщается на портале правительства РО. Призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Все призывники будут проходить военную службу на территории Российской Федерации.

Официальные ответы на другие вопросы по ссылке.