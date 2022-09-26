По данным оперштаба, 26 сентября в России за сутки выявлено 40 188 новых случаев заражения коронавирусом, что является минимальным показателем с 6 сентября.

В Ростовской области 26 сентября также зафиксирован минимальный показатель заболеваемости ковидом – 162 человека.

По мнению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, заболеваемость в России начала снижаться.

– Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов. И сегодня уверенно наблюдаем за тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации, – цитирует слова главы Роспотребнадзора interfax.ru.

Снижение составило 7,2%, оно наблюдается во всех возрастных группах, за исключением граждан старше 65 лет.

По данным ведомства, увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах, снижение госпитализаций – в 55 регионах страны. Ситуация с заболеваемостью осталась без изменений в семи субъектах.