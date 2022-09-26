26 сентября Юпитер подойдет на самое близкое расстояние к Земле за последние 59 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Совокупность космических процессов, которые можно наблюдать сегодня, 26 сентября называются великим противостоянием Юпитера: во-первых, Солнце, Юпитер и Земля сегодня окажутся на одной линии. Во-вторых, Юпитер расположится на расстоянии 4,96 астрономических единиц от ближайшей к Солнцу точки своей орбиты.

Следует отметить, что противостояние происходит примерно раз в 12 лет. В это время расстояние между Землей и Юпитером также сокращается до минимальных значений. Еще раз отметим, расстояние станет наименьшим не только в текущем году, но и за последние 59 лет! А еще в сентябре Юпитер стал третьим по яркости светилом на ночном небе после Луны и Венеры. Его можно наблюдать в течение всей ночи над юго-восточной частью горизонта. В бинокль же можно даже рассмотреть крупные спутники Юпитера – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Следующее великое противостояние Юпитера ожидается 1 октября 2034 года.