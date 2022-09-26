По информации начальника Управления Роспотребнадзора Валентины Тыквинской на совещании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, пробы воды, взятые сегодня в 12-й гимназии в Каменске-Шахтинском показали превышение уровня запаха в два раза выше нормы (4 вместо 2), в детском саду 40 на 1 балл выше нормы. При этом на водозаборе уровень запаха воды составлял единицу.

«Самое плохое в том, что мы не знаем причину появления запаха в воде. Тревожит еще и то, что на данный момент упала жесткость воды. Было 10, а стало 6», — пояснила Валентина Тыквинская.

По информации представителя ОАО «Исток» для дополнительной очистки воды предприятие с 24-го сентября использует активированный уголь. В ближайшее время «Исток» приобретет дополнительные объемы активированного угля.