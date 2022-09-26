Военнообязанным, не получившим повестки можно выезжать за пределы районов и городов.

«В актуальной версии приказа исключен параграф о запрете выезда за пределы районов (городов) офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссаров муниципальных образований», — уточнили в правительстве Ростовской области.

Новая редакция приказа №258 от 21 сентября 2022 года, подписанная военным комиссаром Ростовской области Игорем Егоровым.