По прогнозам синоптиков, дневные температуры до конца текущей недели, вплоть до выходных, 1 и 2 октября, не опустятся ниже +20 °С, а ночью будет +11…+15 °С.

Самыми теплыми днями недели обещают стать суббота, 1 октября, (+22…+24 °С) и воскресенье, 2 октября, (+24…+25 °С). Иметь при себе зонты синоптики рекомендуют в среду, 28 сентября, и в четверг, 29 сентября: в эти дни вероятны дожди. Если верить долгосрочному прогнозу погоды, то в ближайшие выходные будет солнечно и без осадков.



