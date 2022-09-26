Команда спортсменов станции юных техников успешно выступила на судомодельных соревнованиях которые проходили 24 сентября в Шахтах.

В состязаниях на кубок города Шахты принимали участие спортсмены из разных городов Ростовской области, все они выступали в копийных и скоростных классах.

Несмотря на срывающийся дождь и пасмурную погоду, каменским судомоделистам удалось достичь успешных результатов. Как сообщили «ПИКу» в СЮТ, команда каменчан заняла 1-е место. Под руководством преподавателя В. Будайчиева выступали А. Несмачный – в личном зачете он стал бронзовым призером соревнований в классе F4-A – и А. Будайчиев – он завоевал 1-е место в классе F4-C, 2-е место в классе судомоделей F2-A и 3-е место в классе F2-B.

Остается добавить, что 2-е место завоевала команда из Шахт, 3-е – команда из Новочеркасска.