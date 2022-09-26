Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Юные техники из Каменска стали лидерами соревнований

общество

Юные техники из Каменска стали лидерами соревнований

Юные техники из Каменска стали лидерами соревнований

Опубликовано

Команда спортсменов станции юных техников успешно выступила на судомодельных соревнованиях которые проходили 24 сентября в Шахтах.  

В состязаниях на кубок города Шахты принимали участие спортсмены из разных городов Ростовской области, все они выступали в копийных и скоростных классах.

Несмотря на срывающийся дождь и пасмурную погоду, каменским судомоделистам удалось достичь успешных результатов. Как сообщили «ПИКу» в СЮТ, команда каменчан заняла 1-е место. Под руководством преподавателя В. Будайчиева выступали А. Несмачный – в личном зачете он стал бронзовым призером соревнований в классе F4-A – и А. Будайчиев – он завоевал 1-е место в классе F4-C, 2-е место в классе судомоделей F2-A и 3-е место в классе F2-B.

Остается добавить, что 2-е место завоевала команда из Шахт, 3-е – команда из Новочеркасска.

Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Вверх